(Цыбульник) Марфа Максимовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения04.09.1888
Дата смерти15.11.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
15.11.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - от удара
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука