(Цыбульник) Марфа Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цыбульник) Марфа Максимовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

04.09.1888

Дата смерти

15.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1888

Отец: Цыбульник Максим Петрович

Мать: Цыбульник Евфросиния Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
15.11.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - от удара
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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