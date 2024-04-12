Воинкова (Елфимова) (Елфимова) Лукия Прокопьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Елфимов Прокопий
Бракосочетание
06.05.1845
Рождение ребёнка
26.09.1849
Дочь: Ираида Феодотова
Отец ребёнка: Воинков Феодот Васильев
Рождение ребёнка
24.03.1851
Дочь: Глафира Феодотова
Отец ребёнка: Воинков Феодот Васильев
Смерть
Неизвестно