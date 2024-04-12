Воинкова (Елфимова) (Елфимова) Лукия Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Елфимова) (Елфимова) Лукия Прокопьева

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Место рождения

Большая Койнова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Елфимов Прокопий

Мать: не указана

Большая Койнова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
06.05.1845

Муж: Воинков Феодот Васильев

Рождение ребёнка
26.09.1849

Дочь: Ираида Феодотова

Отец ребёнка: Воинков Феодот Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1851

Дочь: Глафира Феодотова

Отец ребёнка: Воинков Феодот Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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