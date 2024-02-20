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Пичахчи Федор Ильич

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/

Дата рождения

16.01.1881

Дата смерти

29.10.1938

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1881

Отец: Пичахчи Илья Иванович

Мать: Пичахчи Мария Георгиевна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1881г. / Лист-3,запись № 4 / ГАДО - Ф-426-1-4
Крещение
17.01.1881
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь | Восприемники: Новокаракубские поселяне ; Илларион Иванович Хаража и Вера Илларионовна Хаража
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Тимофеевна

Смерть
29.10.1938
СССР Вологодская обл.,Тотемский р-н,п.Заречье, репрессирован, приговор-ВМН- расстрел
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