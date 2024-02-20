Пичахчи Федор Ильич
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Дата рождения16.01.1881
Дата смерти29.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1881
Отец: Пичахчи Илья Иванович
Мать: Пичахчи Мария Георгиевна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1881г. / Лист-3,запись № 4 / ГАДО - Ф-426-1-4
Крещение
17.01.1881
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь | Восприемники: Новокаракубские поселяне ; Илларион Иванович Хаража и Вера Илларионовна Хаража
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Тимофеевна
Смерть
29.10.1938
СССР Вологодская обл.,Тотемский р-н,п.Заречье, репрессирован, приговор-ВМН- расстрел