Asztalos Асталош (Смирнова) Мария (Maria) Георгиевна
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения31.03.1887
Дата смертиОколо 16.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1887
Отец: Смирнов Георгий (Егор) Статский Советник Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Asztalos Асталош ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Asztalos Юрий Yuriy
Отец ребёнка: Asztalos Асталош ?
Место жительства
Около 1924
Смерть
Около 16.11.1985