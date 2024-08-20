Asztalos Асталош (Смирнова) Мария (Maria) Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Asztalos Асталош (Смирнова) Мария (Maria) Георгиевна

Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

31.03.1887

Дата смерти

Около 16.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1887

Отец: Смирнов Георгий (Егор) Статский Советник Алексеевич

Мать: Смирнова (Тихомирова) Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Asztalos Асталош ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Asztalos Юрий Yuriy

Отец ребёнка: Asztalos Асталош ?

Место жительства
Около 1924
Смерть
Около 16.11.1985

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