Аммалайнен Валерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аммалайнен Валерия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аммалайнен Александр Ильи́нич

Отец ребёнка: Аммалайнен Илья Леонидович

Рождение ребёнка
05.06.?

Дочь: Аммалайнен Милана Ильи́нична

Отец ребёнка: Аммалайнен Илья Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аммалайнен Илья Леонидович

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