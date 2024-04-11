Аммалайнен Валерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аммалайнен Александр Ильи́нич
Отец ребёнка: Аммалайнен Илья Леонидович
Рождение ребёнка
05.06.?
Дочь: Аммалайнен Милана Ильи́нична
Отец ребёнка: Аммалайнен Илья Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно