Козей Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козей Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козей Филипп Моисеевич

Рождение ребёнка
31.10.1874

Дочь: Козей Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Козей Филипп Моисеевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.08.1876

Дочь: Козей Наталия Филипповна

Отец ребёнка: Козей Филипп Моисеевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1878

Дочь: Козей Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Козей Филипп Моисеевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.01.1881

Дочь: Козей Мария Филипповна

Отец ребёнка: Козей Филипп Моисеевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.04.1884

Дочь: Нещерет (Козей) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Козей Филипп Моисеевич

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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