Козей Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1874
Дочь: Козей Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Козей Филипп Моисеевич
Рождение ребёнка
28.08.1876
Дочь: Козей Наталия Филипповна
Отец ребёнка: Козей Филипп Моисеевич
Рождение ребёнка
09.11.1878
Дочь: Козей Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Козей Филипп Моисеевич
Рождение ребёнка
29.01.1881
Дочь: Козей Мария Филипповна
Отец ребёнка: Козей Филипп Моисеевич
Рождение ребёнка
01.04.1884
Дочь: Нещерет (Козей) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Козей Филипп Моисеевич
Смерть
Неизвестно