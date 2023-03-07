Елькин Хрисанф Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькин Хрисанф Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Елькин Афанасий Феофилов

Мать: Елькина Агрепина Афанасиева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Домна Хрисантова

Мать ребёнка: Елькина Акилина Малахова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Устиния Хрисантова

Мать ребёнка: Елькина Акилина Малахова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елькина Акилина Малахова

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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