Елькин Хрисанф Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Домна Хрисантова
Мать ребёнка: Елькина Акилина Малахова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Устиния Хрисантова
Мать ребёнка: Елькина Акилина Малахова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елькина Акилина Малахова
Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно