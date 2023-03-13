Кувшинова (Клюева) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клюевъ Григорий
Мать: Клюева Ирина
Бракосочетание
24.01.1911
Муж: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.11.1911
Дочь: Кувшинова Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.05.1913
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.09.1914
Сын: Кувшиновъ Петръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ