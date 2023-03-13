Кувшинова (Клюева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Клюева) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клюевъ Григорий

Мать: Клюева Ирина

Бракосочетание
24.01.1911

Муж: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1911

Дочь: Кувшинова Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1913

Сын: Кувшиновъ Федоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1914

Сын: Кувшиновъ Петръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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