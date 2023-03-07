Соковнина Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соковнина Евдокия Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Соковнин Герасим Иванович

Отец ребёнка: Соковнин Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соковнин Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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