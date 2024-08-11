Черняева (Кощеева) Параскева Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кощеев Исай Прокопьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Черняева Евдокия Епимахова
Отец ребёнка: Черняев Епимах Филиппович
Рождение ребёнка
08.10.1893 ст.
Дочь: Черняева (Черняева) Параскева Епимахова
Отец ребёнка: Черняев Епимах Филиппович
Рождение ребёнка
28.10.1894 ст.
Дочь: (Черняева) Матрона Епимахова
Отец ребёнка: Черняев Епимах Филиппович
Смерть
Неизвестно