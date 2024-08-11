Черняева (Кощеева) Параскева Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерняева (Кощеева) Параскева Исаевна

Черняева (Кощеева) Параскева Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кощеев Исай Прокопьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняев Епимах Филиппович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Черняева Евдокия Епимахова

Отец ребёнка: Черняев Епимах Филиппович

Рождение ребёнка
08.10.1893 ст.

Дочь: Черняева (Черняева) Параскева Епимахова

Отец ребёнка: Черняев Епимах Филиппович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1894 ст.

Дочь: (Черняева) Матрона Епимахова

Отец ребёнка: Черняев Епимах Филиппович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.