Нечаева Катериан Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Нечаевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Нечаевъ Ведениктъ
Отец ребёнка: Нечаевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Нечаевъ Борисъ
Отец ребёнка: Нечаевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Нечаевъ Елизаръ
Отец ребёнка: Нечаевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Хавронья
Отец ребёнка: Нечаевъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нечаевъ Дмитрий