Нечаева Катериан Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева Катериан Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Нечаевъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Нечаевъ Ведениктъ

Отец ребёнка: Нечаевъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Нечаевъ Борисъ

Отец ребёнка: Нечаевъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Нечаевъ Елизаръ

Отец ребёнка: Нечаевъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Хавронья

Отец ребёнка: Нечаевъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаевъ Дмитрий

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