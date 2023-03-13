Портнова, Манухина Анна Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Портновъ Степанъ
Отец ребёнка: Портновъ Яковъ
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Портновъ Яковъ
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Манухинъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Портновъ Яковъ