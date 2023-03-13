Портнова, Манухина Анна Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнова, Манухина Анна Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Портновъ Степанъ

Отец ребёнка: Портновъ Яковъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Портновъ Яковъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Манухинъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портновъ Яковъ

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