Федорченко Никифор Никифорович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения13.03.1870
Дата смерти10.01.1871
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1870
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
10.01.1871
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-от кашля
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука