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Федорченко Никифор Никифорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

13.03.1870

Дата смерти

10.01.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1870

Отец: Федорченко Никифор Иванович

Мать: Федорченко Александра Евстафьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
10.01.1871
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-от кашля
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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