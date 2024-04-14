Пасхина Агриппина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно