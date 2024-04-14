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Пасхина Агриппина Григорьевна

Место рождения

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Пасхин Григорий Иванович

Мать: Пасхина (Филиппова) Евгения Арсеньевна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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