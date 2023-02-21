Бережной Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Бережная Анна Федоровна
Военная служба
Неизвестно
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1902 Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 384 зсп Прибыл в часть: 08.08.1943 Выбытие из воинской части: 25.08.1943
Смерть
Неизвестно