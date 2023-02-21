Бережной Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБережной Михаил Григорьевич

Бережной Михаил Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Бережной Иван Михалович

Мать ребёнка: Бережная Анна Федоровна

Военная служба
Неизвестно
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1902 Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 384 зсп Прибыл в часть: 08.08.1943 Выбытие из воинской части: 25.08.1943
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close