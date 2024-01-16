Грязных (Юрьева) Василиса Алексеевна
Место рождения169480 усть цильма, Респ. Коми Russian Federation
Дата рождения28.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1978
Отец: Юрьев Алексей
Мать: Юрьева (Чупрова) Федосья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грязных Алексей
Рождение ребёнка
До 2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грязных Алексей