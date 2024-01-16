Грязных (Юрьева) Василиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязных (Юрьева) Василиса Алексеевна

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Место рождения

169480 усть цильма, Респ. Коми Russian Federation

Дата рождения

28.02.1978

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

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Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1978

Отец: Юрьев Алексей

Мать: Юрьева (Чупрова) Федосья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грязных Алексей

Рождение ребёнка
До 2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грязных Алексей

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