Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Отец

1684 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1748 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Затей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1748
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