Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Никита
Никита
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1721
Дата смерти
1748
Пол
Мужской
Отец
Затей
1684 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Тимофей
1748 г.р.
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец:
Затей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын:
Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1748
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия