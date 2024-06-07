Иван Петров
Место рожденияд. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Дата рождения12.11.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1826
Отец: Петр Арефьев (Арефьевич)
Мать: не указана
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
Неизвестно