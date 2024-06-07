Иван Петров 12.11.1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Петров

Место рождения

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

Дата рождения

12.11.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1803 или 1804 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1826

Отец: Петр Арефьев (Арефьевич)

Мать: не указана

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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