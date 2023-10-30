Ганган Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганган Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганган Елена

Отец ребёнка: Ганган Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганган Владимир

Отец ребёнка: Ганган Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганган Иван

Отец ребёнка: Ганган Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морарь Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ганган Василий

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