Арбузова Агафья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова Агафья Матвеевна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Матвей Никитич

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
27.09.1864

Муж: Арбузов Иван Корнилович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Орешина Пелагея Арбузова

Отец ребёнка: Арбузов Иван Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1872

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Арбузов Иван Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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