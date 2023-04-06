Арбузова Агафья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Матвей Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1864
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Орешина Пелагея Арбузова
Отец ребёнка: Арбузов Иван Корнилович
Рождение ребёнка
25.02.1872
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Арбузов Иван Корнилович
Смерть
Неизвестно