(Лазарева) Настасья
Место рождения
Дата рождения1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Лазаревъ Абрамъ
Мать: Лазарева Алена
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Мартынъ Харламовъ
Рождение ребёнка
1857
Сын: Дмитрий Мартыновъ
Отец ребёнка: Мартынъ Харламовъ
Рождение ребёнка
1860
Сын: Андрей Мартыновъ
Отец ребёнка: Мартынъ Харламовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартынъ Харламовъ