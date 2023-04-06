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(Лазарева) Настасья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1833

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Лазаревъ Абрамъ

Мать: Лазарева Алена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Мартынъ Харламовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Дмитрий Мартыновъ

Отец ребёнка: Мартынъ Харламовъ

Рождение ребёнка
1860

Сын: Андрей Мартыновъ

Отец ребёнка: Мартынъ Харламовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынъ Харламовъ

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