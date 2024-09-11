(Поникарова Поликарпова) Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рождения27.04.1897 ст.
Дата смертиПосле 1940
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
27.04.1897 ст.
Отец: Поликарпов Поникаров Андрей Симеонович / Семенович
Мать: Поликарпова Поникарова (Предп Васильева) Анна Петровна
дата крещения - 28.04.1897 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская ... Евдокия Андреевна Поликарпова Источник:... Показать все
Восприемник
07.11.1911 ст.
Восприемник у Поникаровой Матроны Сергеевны
Смена фамилии
07.11.1911 ст.
Записана восприемником под фамилией Поникарова.
Восприемник
06.12.1914 ст.
Восприемник у Поникаровой Анны Максимовны, крестьянка
Восприемник
07.03.1915 ст.
Восприемник у Афониной Лидии Васильевны, дочери крестьянина с. Алексина Василия Николаевича Афонина и его жены Агрипины Ильиничны
Упоминание
26.03.1940
Запись в МК: выслано по запросу 26/III(?)-40
Смерть
После 1940