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(Поникарова Поликарпова) Пелагея Андреевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.04.1897 ст.

Дата смерти

После 1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1897 ст.

Отец: Поликарпов Поникаров Андрей Симеонович / Семенович

Мать: Поликарпова Поникарова (Предп Васильева) Анна Петровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 28.04.1897 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская ... Евдокия Андреевна Поликарпова Источник:... Показать все
Восприемник
07.11.1911 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Поникаровой Матроны Сергеевны
Смена фамилии
07.11.1911 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Записана восприемником под фамилией Поникарова.
Восприемник
06.12.1914 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Поникаровой Анны Максимовны, крестьянка
Восприемник
07.03.1915 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Афониной Лидии Васильевны, дочери крестьянина с. Алексина Василия Николаевича Афонина и его жены Агрипины Ильиничны
Упоминание
26.03.1940
Запись в МК: выслано по запросу 26/III(?)-40
Смерть
После 1940

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