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Antoszewski Adam Łucjan

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1899

Дата смерти

17.11.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Antoszewski Jerzy Adam

Мать ребёнка: Antoszewska Zofia

Polska
Рождение ребёнка
12.08.1939

Дочь: Pieniążek Teresa Maria

Мать ребёнка: Antoszewska Zofia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Antoszewska Zofia

Смерть
17.11.1973
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