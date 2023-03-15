Antoszewski Adam Łucjan
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1899
Дата смерти17.11.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Antoszewska Zofia
Polska
Рождение ребёнка
12.08.1939
Дочь: Pieniążek Teresa Maria
Мать ребёнка: Antoszewska Zofia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Antoszewska Zofia
Смерть
17.11.1973