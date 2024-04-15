Филатов Яков Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1900 ст.
Жена: Филатова Мария Яковлевна
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HF-P?i=394&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
07.02.1903 ст.
Порфирий Иванович Пархоменко
Место жительства
Неизвестно
Украина, Харьков, Сумская область, Деконорский хутор
Смерть
Неизвестно