Акулина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрам Трофимович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Марк Абрамович
Отец ребёнка: Абрам Трофимович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Иван Абрамович
Отец ребёнка: Абрам Трофимович
Смерть
Неизвестно