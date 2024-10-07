Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Васильевна

Акулина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Трофимович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Марк Абрамович

Отец ребёнка: Абрам Трофимович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Иван Абрамович

Отец ребёнка: Абрам Трофимович

Смерть
Неизвестно

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