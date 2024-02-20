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Чапни Георгий /Юрий/ Григорьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Чапни /шалтей/ Григорий Федорович

Мать: Кириакия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
10.11.1876

Дочь: Елизавета Георгиевна

Мать ребёнка: Чапни Кириакия Ставрильева

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чапни Кириакия Ставрильева

Смерть
Неизвестно
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