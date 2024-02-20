Чапни Георгий /Юрий/ Григорьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
10.11.1876
Дочь: Елизавета Георгиевна
Мать ребёнка: Чапни Кириакия Ставрильева
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно