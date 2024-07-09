Егорова Екатерина Ивановна 12.11.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Егорова Екатерина Ивановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.11.1900 ст.

Дата смерти

24.03.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1900 ст.

Отец: Герасимов Егоров Куликов Иван (младший) Герасимович

Мать: Егорова Герасимова Анна Давыдовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.11.1900 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянская девица Анна Никитична Егорова Источник: ГАЯО Метрич... Показать все
Смерть
24.03.1901 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 26.03.1901 место смерти - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 4 мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все

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