Егорова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.11.1900 ст.
Дата смерти24.03.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
12.11.1900 ст.
дата крещения - 12.11.1900 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянская девица Анна Никитична Егорова Источник: ГАЯО Метрич... Показать все
Смерть
24.03.1901 ст.
дата погребения - 26.03.1901 место смерти - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 4 мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все