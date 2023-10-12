Шипулина (Козлова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипулина (Козлова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.2007

Сын: Шипулин Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипулин Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипулин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипулин Дмитрий Викторович

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