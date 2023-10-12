Шипулина (Козлова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.2007
Сын: Шипулин Даниил Дмитриевич
Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипулин Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипулин Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно