Бутакова Александра Николаевна
женский, родилась 1895
умерла 1956
Супруги
Бутаков Григорий Александрович26.07.1894 г.р.
Дети
Бутаков Александр Григорьевич1923 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бутаков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Бутаков Григорий Александрович
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
1956