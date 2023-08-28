Бутакова Александра Николаевна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Бутакова Александра Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1895

умерла 1956

Супруги
Бутаков Григорий Александрович26.07.1894 г.р.
Дети
Бутаков Александр Григорьевич1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бутаков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Бутаков Григорий Александрович

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Смерть
1956

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