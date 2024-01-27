Зеленко Сергей Стратонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Зеленко Стратон Ефимович
Мать: Зеленко Екатерина
Рождение ребёнка
Около 01.09.1950
Рождение ребёнка
25.02.1955
Рождение ребёнка
Около 1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеленко Вера
Смерть
Неизвестно