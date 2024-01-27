Зеленко Сергей Стратонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленко Сергей Стратонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Около 1897 г.р.

Жена

Около 1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Зеленко Стратон Ефимович

Мать: Зеленко Екатерина

Рождение ребёнка
Около 01.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленко Вера

Рождение ребёнка
25.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленко Вера

Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленко Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленко Вера

Смерть
Неизвестно
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