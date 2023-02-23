Шинина Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1901
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Шинин Павел Терентьевич
Рождение ребёнка
19.01.1901
Отец ребёнка: Шинин Павел Терентьевич
Рождение ребёнка
23.10.1903
Отец ребёнка: Шинин Павел Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно