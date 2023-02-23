Шинина Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинина Евдокия Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1901

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Шинин Павел Терентьевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1901

Сын: Шинин Василий Павлович

Отец ребёнка: Шинин Павел Терентьевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1903

Сын: Шинин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Шинин Павел Терентьевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинин Павел Терентьевич

Смерть
Неизвестно
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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