Шушарина (Боталова) Анна Осипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Боталов Осип (Иосиф)
Бракосочетание
09.11.1819
Рождение ребёнка
21.01.1821
Дочь: Татьяна Константинова
Отец ребёнка: Шушарин Константин Лаврентьев
Рождение ребёнка
13.12.1822
Сын: Шушарин Павел Константинов
Отец ребёнка: Шушарин Константин Лаврентьев
Рождение ребёнка
05.10.1824
Дочь: Афонасия Константинова
Отец ребёнка: Шушарин Константин Лаврентьев
Рождение ребёнка
09.03.1831
Дочь: Дарья Константинова
Отец ребёнка: Шушарин Константин Лаврентьев
Рождение ребёнка
19.11.1832
Сын: Шушарин Иван Константинов
Отец ребёнка: Шушарин Константин Лаврентьев
Рождение ребёнка
10.07.1835
Сын: Шушарин Михаил Константинов
Отец ребёнка: Шушарин Константин Лаврентьев
Рождение ребёнка
05.03.1838
Сын: Шушарин Василий Константинов
Отец ребёнка: Шушарин Константин Лаврентьев
Смерть
Неизвестно