Шушарина (Боталова) Анна Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушарина (Боталова) Анна Осипова

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Место рождения

Боталово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Боталов Осип (Иосиф)

Мать: не указана

Боталово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
09.11.1819

Муж: Шушарин Константин Лаврентьев

Рождение ребёнка
21.01.1821

Дочь: Татьяна Константинова

Отец ребёнка: Шушарин Константин Лаврентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.12.1822

Сын: Шушарин Павел Константинов

Отец ребёнка: Шушарин Константин Лаврентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1824

Дочь: Афонасия Константинова

Отец ребёнка: Шушарин Константин Лаврентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.03.1831

Дочь: Дарья Константинова

Отец ребёнка: Шушарин Константин Лаврентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.1832

Сын: Шушарин Иван Константинов

Отец ребёнка: Шушарин Константин Лаврентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.07.1835

Сын: Шушарин Михаил Константинов

Отец ребёнка: Шушарин Константин Лаврентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.03.1838

Сын: Шушарин Василий Константинов

Отец ребёнка: Шушарин Константин Лаврентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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