Медведева (Шитова) Ирина
Место рождения
Дата рождения1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Шитовъ Спиридонъ
Мать: Шитова Пелагея
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Медведевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татіана
Отец ребёнка: Медведевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Медведевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Медведевъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.02.1861
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Медведевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведевъ Иванъ