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Медведева (Шитова) Ирина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Шитовъ Спиридонъ

Мать: Шитова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Медведевъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татіана

Отец ребёнка: Медведевъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Медведевъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Медведевъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1861

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Медведевъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведевъ Иванъ

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