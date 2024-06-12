Адриан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Яков
Мать: Матрона Евсеевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Шумилов Никита Адрианович
Мать ребёнка: Ульяна Яковлевна
1786 О родившихся Гремячка 5 5 2 Никита Андреян Яковлев
Бракосочетание
До 1793
Жена: Ульяна Яковлевна
Упоминание
1816
1816 ф.5 о.34 д.24 ИР вдовы поручицы Натальи Гавриловой Аристовой крестьяне 14 Андреян Яковлев 68 Ульяна Яковлева 68 у них сын Никита 30 жена его Евдокия Парамонова 27 у них дочь Параскевия 5 вдова А... Показать все
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Прасковья Адриановна
Мать ребёнка: Ульяна Яковлевна
1827 О родившихся Гремячка 5 45 13 Параскева Андрей Яковлев нет нет
Смерть
1831
1831 О умерших Гремячка 5 20 2 Адреян Яковлев 80 1751