Адриан Яковлевич Около 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАдриан Яковлевич

Адриан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Около 1719 г.р.

Жена

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Яков

Мать: Матрона Евсеевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Шумилов Никита Адрианович

Мать ребёнка: Ульяна Яковлевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1786 О родившихся Гремячка 5 5 2 Никита Андреян Яковлев
Бракосочетание
До 1793

Жена: Ульяна Яковлевна

Упоминание
1816
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1816 ф.5 о.34 д.24 ИР вдовы поручицы Натальи Гавриловой Аристовой крестьяне 14 Андреян Яковлев 68 Ульяна Яковлева 68 у них сын Никита 30 жена его Евдокия Парамонова 27 у них дочь Параскевия 5 вдова А... Показать все
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Прасковья Адриановна

Мать ребёнка: Ульяна Яковлевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1827 О родившихся Гремячка 5 45 13 Параскева Андрей Яковлев нет нет
Смерть
1831
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1831 О умерших Гремячка 5 20 2 Адреян Яковлев 80 1751

Мы используем куки для улучшения работы сайта.