Шабикова (Кабаева) Анна Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти13.09.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1961
Дочь: Гурьянова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Шабиков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабиков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Шабиков Александр Васильевич
Смерть
13.09.2002