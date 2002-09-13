Шабикова (Кабаева) Анна Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабикова (Кабаева) Анна Устиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

13.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1961

Дочь: Гурьянова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Шабиков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабиков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Шабиков Александр Васильевич

Смерть
13.09.2002
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