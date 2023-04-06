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Синиженков Акилина Морозова

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Место рождения

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Морозов Иван

Мать: не указана

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.01.1860

Муж: Синиженков (казенный Крестьянин) Степан Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1862

Сын: Синиженков (казенный Крестьянин) Федор Степанович

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Степан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1872

Сын: Синиженков Георгий Степанович

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Степан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.12.1873

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Степан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.12.1874

Дочь: Ульяна Синиженкова

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Степан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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