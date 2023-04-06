Синиженков Акилина Морозова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Морозов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1860
Рождение ребёнка
01.06.1862
Сын: Синиженков (казенный Крестьянин) Федор Степанович
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Степан Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1872
Рождение ребёнка
21.12.1873
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Степан Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1874
Дочь: Ульяна Синиженкова
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Степан Иванович
Смерть
Неизвестно