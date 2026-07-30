Никитина (Крычевская) Александра Ивановна
женский, родилась Около 1856
умерла Неизвестно
Супруги
Барт Константин Давыдович17.03.1842 г.р.
Никитин Владимир Николаевич29.09.1849 ст. г.р.
Дети
Сартори (Барт) Елена Константиновна10.05.1876 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
27.07.1875 ст.
Рождение ребёнка
10.05.1876 ст.
Дочь: Сартори (Барт) Елена Константиновна
Отец ребёнка: Барт Константин Давыдович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно