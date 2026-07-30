Никитина (Крычевская) Александра Ивановна Около 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Никитина (Крычевская) Александра Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1856

умерла Неизвестно

Супруги
Барт Константин Давыдович17.03.1842 г.р.
Никитин Владимир Николаевич29.09.1849 ст. г.р.
Дети
Сартори (Барт) Елена Константиновна10.05.1876 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Владимир Николаевич

Бракосочетание
27.07.1875 ст.

Муж: Барт Константин Давыдович

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/10.htm?a=stdforum_view&o= ЦГИА 19-124-1221 490 Церковь Пантелеймоновская

Рождение ребёнка
10.05.1876 ст.

Дочь: Сартори (Барт) Елена Константиновна

Отец ребёнка: Барт Константин Давыдович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/10.htm?a=stdforum_view&o= ЦГИА 19-124-1243 910 Церковь Всемилостивого Спаса, исцелившего слепца при Институте слепых

Смерть
Неизвестно

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