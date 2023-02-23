Жилкина Анна Марахтанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1890
Дочь: Мурзаева Матрена Жилкина
Отец ребёнка: Жилкин Панкратий Федорович
Рождение ребёнка
14.09.1893
Отец ребёнка: Жилкин Панкратий Федорович
Рождение ребёнка
19.05.1896
Сын: Жилкин Георгий Панкратович
Отец ребёнка: Жилкин Панкратий Федорович
Рождение ребёнка
01.12.1898
Сын: Жилкин Николай Панкратович
Отец ребёнка: Жилкин Панкратий Федорович
Бракосочетание
07.?.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно