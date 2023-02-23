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Жилкина Анна Марахтанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1890

Дочь: Мурзаева Матрена Жилкина

Отец ребёнка: Жилкин Панкратий Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1893

Сын: Жилкин Иван Панкратович

Отец ребёнка: Жилкин Панкратий Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1896

Сын: Жилкин Георгий Панкратович

Отец ребёнка: Жилкин Панкратий Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1898

Сын: Жилкин Николай Панкратович

Отец ребёнка: Жилкин Панкратий Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1903

Муж: Марахтанов Иван Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилкин Панкратий Федорович

Смерть
Неизвестно
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