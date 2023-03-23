Полякова (Мельникова) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1895 ст.
Сын: Поляков Александр Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Алимпиевич
Рождение ребёнка
19.07.1897 ст.
Дочь: Устинья Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Алимпиевич
Рождение ребёнка
27.05.1900 ст.
Сын: Поляков Иван Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Алимпиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно