Полякова (Мельникова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Мельникова) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1895 ст.

Сын: Поляков Александр Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Алимпиевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.07.1897 ст.

Дочь: Устинья Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Алимпиевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.05.1900 ст.

Сын: Поляков Иван Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Алимпиевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Александр Алимпиевич

Смерть
Неизвестно
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