Кургак (Дерека) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1887
Отец: Дерека Иван Васильевич
Бракосочетание
20.01.1908
Рождение ребёнка
16.12.1908
Отец ребёнка: Кургак Митрофан Сергеевич
Рождение ребёнка
30.09.1910
Дочь: Ефросиния Митрофановна
Отец ребёнка: Кургак Митрофан Сергеевич
Рождение ребёнка
28.03.1913
Сын: Кургак Степан Митрофанович
Отец ребёнка: Кургак Митрофан Сергеевич
Рождение ребёнка
06.07.1914
Сын: Кургак Сергей Митрофанович
Отец ребёнка: Кургак Митрофан Сергеевич
Смерть
Неизвестно