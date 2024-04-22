Кургак (Дерека) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКургак (Дерека) Параскева Ивановна

Кургак (Дерека) Параскева Ивановна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

12.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1887

Отец: Дерека Иван Васильевич

Мать: Дерека Екатерина Семеновна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1908

Муж: Кургак Митрофан Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1908

Сын: Кургак Петр Митрофанович

Отец ребёнка: Кургак Митрофан Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.09.1910

Дочь: Ефросиния Митрофановна

Отец ребёнка: Кургак Митрофан Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1913

Сын: Кургак Степан Митрофанович

Отец ребёнка: Кургак Митрофан Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1914

Сын: Кургак Сергей Митрофанович

Отец ребёнка: Кургак Митрофан Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close