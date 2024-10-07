Фильчугин Макар Самиулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1784
Сын: Фильчугин Терентий Макарович
Мать ребёнка: Фильчугина Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Фильчугин Игнат Макарович
Мать ребёнка: Фильчугина Дарья Игнатьевна
Смерть
Неизвестно