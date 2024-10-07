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Фильчугин Макар Самиулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Фильчугин Самуил Венедиктович

Мать: Прасковья Варфоломеевна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фильчугина Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
20.10.1784

Сын: Фильчугин Терентий Макарович

Мать ребёнка: Фильчугина Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Фильчугин Игнат Макарович

Мать ребёнка: Фильчугина Дарья Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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