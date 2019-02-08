Грабовская (Савельева) Валентина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1972
Отец: Савельев Валерий Петрович
Мать: Савельева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грабовский Станислав
Рождение ребёнка
21.03.2000
Дочь: (Грабовская) Анастасия Станиславовна
Отец ребёнка: Грабовский Станислав
Рождение ребёнка
14.09.2002
Дочь: (Грабовская) Александра Станиславовна
Отец ребёнка: Грабовский Станислав
Рождение ребёнка
28.06.2006
Дочь: (Грабовская) Евгения Станиславовна
Отец ребёнка: Грабовский Станислав