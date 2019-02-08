Грабовская (Савельева) Валентина Валерьевна 08.02.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грабовская (Савельева) Валентина Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1972

Отец: Савельев Валерий Петрович

Мать: Савельева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грабовский Станислав

Рождение ребёнка
21.03.2000

Дочь: (Грабовская) Анастасия Станиславовна

Отец ребёнка: Грабовский Станислав

Рождение ребёнка
14.09.2002

Дочь: (Грабовская) Александра Станиславовна

Отец ребёнка: Грабовский Станислав

Рождение ребёнка
28.06.2006

Дочь: (Грабовская) Евгения Станиславовна

Отец ребёнка: Грабовский Станислав

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