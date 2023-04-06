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Дубинина Устинья Никитична

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

07.01.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.11.1851

Муж: Дубинин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Дубинин Ананий Васильевич

Отец ребёнка: Дубинин Василий Ефимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1855

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Дубинин Василий Ефимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Макеева Анна Дубинина

Отец ребёнка: Дубинин Василий Ефимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Дубинин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Дубинин Василий Ефимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
07.01.1872
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