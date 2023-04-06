Дубинина Устинья Никитична
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти07.01.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1851
Рождение ребёнка
1852
Сын: Дубинин Ананий Васильевич
Отец ребёнка: Дубинин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
16.03.1855
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Дубинин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Макеева Анна Дубинина
Отец ребёнка: Дубинин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Дубинин Василий Ефимович
Смерть
07.01.1872