Икрина (Новопашина) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.05.1906
Рождение ребёнка
08.12.1908
Отец ребёнка: Икрин Григорий Флорович
Рождение ребёнка
18.04.1910
Сын: Икрин Георгий (Григорий) Григорьевич
Отец ребёнка: Икрин Григорий Флорович
Рождение ребёнка
17.01.1912
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Икрин Григорий Флорович
Рождение ребёнка
04.08.1913
Отец ребёнка: Икрин Григорий Флорович
Рождение ребёнка
07.12.1914
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Икрин Григорий Флорович
Смерть
После 1914