Икрина (Новопашина) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Новопашина) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1906

Муж: Икрин Григорий Флорович

Рождение ребёнка
08.12.1908

Сын: Икрин Данил Григорьевич

Отец ребёнка: Икрин Григорий Флорович

Рождение ребёнка
18.04.1910

Сын: Икрин Георгий (Григорий) Григорьевич

Отец ребёнка: Икрин Григорий Флорович

Рождение ребёнка
17.01.1912

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Икрин Григорий Флорович

Рождение ребёнка
04.08.1913

Сын: Икрин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Икрин Григорий Флорович

Рождение ребёнка
07.12.1914

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Икрин Григорий Флорович

Смерть
После 1914
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