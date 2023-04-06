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Горшкова Татьяна Тиханова

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Горшковъ Петръ

Отец ребёнка: Горшковъ Данила

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Горшковъ Федоръ

Отец ребёнка: Горшковъ Данила

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Горшковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Горшковъ Данила

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Горшковъ Степанъ

Отец ребёнка: Горшковъ Данила

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Горшковъ Андронъ

Отец ребёнка: Горшковъ Данила

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшковъ Данила

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