Горшкова Татьяна Тиханова
Место рождения
Дата рождения1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Горшковъ Петръ
Отец ребёнка: Горшковъ Данила
Рождение ребёнка
1796
Сын: Горшковъ Федоръ
Отец ребёнка: Горшковъ Данила
Рождение ребёнка
1799
Сын: Горшковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Горшковъ Данила
Рождение ребёнка
1805
Сын: Горшковъ Степанъ
Отец ребёнка: Горшковъ Данила
Рождение ребёнка
1808
Сын: Горшковъ Андронъ
Отец ребёнка: Горшковъ Данила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшковъ Данила