Верещагина Наталья Золина
Место рожденияДеревня Линовка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Линовка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.02.1878
Рождение ребёнка
22.04.1879
Сын: Верещагин Георгий Иванович
Отец ребёнка: Верещагин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
05.09.1881
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Верещагин Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно