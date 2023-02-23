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Верещагина Наталья Золина

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Место рождения

Деревня Линовка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Линовка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.02.1878

Муж: Верещагин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
22.04.1879

Сын: Верещагин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Верещагин Иван Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1881

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Верещагин Иван Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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