Блинова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Блинов Федор Фомин

Отец ребёнка: Блинов Фома Карпов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Прасковья Фомина

Отец ребёнка: Блинов Фома Карпов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Блинов Максим Фомин

Отец ребёнка: Блинов Фома Карпов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Афимия Фомина

Отец ребёнка: Блинов Фома Карпов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Фома Карпов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
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