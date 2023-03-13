Конновъ Лукьянъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смерти1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Конновъ Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Конновъ Борисъ
Мать ребёнка: не указана
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1738
Сын: Конновъ Ларионъ
Мать ребёнка: не указана
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1744
Сын: Конновъ Трофимъ
Мать ребёнка: не указана
Дворянская Терешка
Смерть
1745
Дворянская Терешка