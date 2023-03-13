Конновъ Лукьянъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конновъ Лукьянъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Конновъ Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Конновъ Борисъ

Мать ребёнка: не указана

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1738

Сын: Конновъ Ларионъ

Мать ребёнка: не указана

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1744

Сын: Конновъ Трофимъ

Мать ребёнка: не указана

Дворянская Терешка
Смерть
1745
Дворянская Терешка
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