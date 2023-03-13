Зайцева Февронья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Зайцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Зайцевъ Акимъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Сиротина Лукерья
Отец ребёнка: Зайцевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Зайцевъ Василий
Отец ребёнка: Зайцевъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцевъ Степанъ