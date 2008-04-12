Икрина (Заутинская) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1922
Дата смерти12.04.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1922
Бракосочетание
10.09.1941
Муж: Икрин Иван Лукич
Рождение ребёнка
08.08.1942
Дочь: Юдина Ангелина Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Лукич
Рождение ребёнка
13.10.1945
Дочь: Сажина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Лукич
Рождение ребёнка
25.11.1947
Отец ребёнка: Икрин Иван Лукич
Рождение ребёнка
23.08.1949
Дочь: Чигвинцева Нателла Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Лукич
Рождение ребёнка
14.07.1952
Отец ребёнка: Икрин Иван Лукич
Смерть
12.04.2008
Похороны
Неизвестно