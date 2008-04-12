Икрина (Заутинская) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Заутинская) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1922

Дата смерти

12.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1922

Отец: Заутинский Александр Степанович

Мать: Заутинская Раиса Ивановна

Бракосочетание
10.09.1941

Муж: Икрин Иван Лукич

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1942

Дочь: Юдина Ангелина Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Лукич

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.10.1945

Дочь: Сажина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Лукич

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1947

Сын: Икрин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Лукич

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1949

Дочь: Чигвинцева Нателла Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Лукич

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1952

Сын: Икрин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Лукич

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
12.04.2008
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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